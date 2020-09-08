Путин 9 сентября обсудит с правительством развитие системы маркировки товаров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 9 сентября, проведет совещание с правительством, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Профильной темой станет развитие системы маркировки товаров. С докладом выступит глава Минпромторга России Денис Мантуров. Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации", - говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.
Путин регулярно проводит совещания с правительством, на которых обсуждаются актуальные вопросы повестки дня. Предыдущее совещание с кабмином состоялось 26 августа.