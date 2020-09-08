{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 9 сентября обсудит с правительством развитие системы маркировки товаров

Как сообщили в пресс-службе Кремля, с докладом по этой теме выступит глава Минпромторга Денис Мантуров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 9 сентября, проведет совещание с правительством, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Профильной темой станет развитие системы маркировки товаров. С докладом выступит глава Минпромторга России Денис Мантуров. Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Путин регулярно проводит совещания с правительством, на которых обсуждаются актуальные вопросы повестки дня. Предыдущее совещание с кабмином состоялось 26 августа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичРоссия
Две общественные приемные для бизнеса откроются в Новой Москве до конца года
Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева уточнила, что в период пандемии число обращений в общественные приемные выросло в пять раз
Читать полностью