Россия не направляла Гонконгу и Швейцарии предложения об изменении налоговых соглашений

НИКОСИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Россия пока не направляла Гонконгу и Швейцарии предложения об изменении налоговых соглашений, идет внутриправительственное согласование, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"С голландцами мы сейчас ведем активные переговоры (по изменению налогового соглашения - прим. ТАСС). Мы направили свое предложение. Их позицию окончательную по нашим предложениям мы ожидаем до конца сентября", - сказал он.

По его словам, Гонконгу и Швейцарии пока предложения о внесении изменений в соглашение не направлялись. "Идет внутриправительственное согласование данного вопроса", - добавил замминистра.

Сазанов также сообщил, какой процент компаний сможет платить налог в размере не более 5%. По его данным, речь идет не более чем о 10% компаний. "Это по тому объему, который был в 2019 году с применением тех изъятий, которые мы сейчас предусмотрели", - отметил он.

В августе Минфин России сообщил о достижении договоренностей о повышении до 15% ставки налога на проценты и дивиденды с Кипром и Мальтой. Минфин РФ направил такие же запросы в Нидерланды и Люксембург. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял также, что Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения.

25 марта президент РФ Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Глава государства поручил кабмину организовать такую работу. Путин предупредил, что Россия выйдет из подобных соглашений в одностороннем порядке, если заграничные партнеры не примут новые условия. Он пояснил, что начать следует с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.