Конференция ООН и банков развития "От пандемии к восстановлению". Видеотрансляция

ВЭБ/ТАСС

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ и Международный клуб финансирования развития (IDFC) проводят онлайн-конференцию "От пандемии к восстановлению. Роль банков развития в преодолении экономического кризиса". Мероприятие организовано в преддверии первого Глобального саммита государственных банков развития Finance in Common, который пройдет в Париже в ноябре.

Основной целью мероприятия организаторы называют указание на важность банков развития при поиске баланса между краткосрочными стимулами и долгосрочной перспективой поддержки национальных экономик в период пандемии.

Спикерами выступают председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, председатель IDFC, исполнительный директор Agence Francaise de Dеveloppement Реми Риу, генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек ОЭСР Анхель Гурриа, замгенсека ООН Амина Дж. Мохаммед, президент Группы Исламского банка развития Бандар Хаджар.