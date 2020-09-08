В Ивановской области создадут штабы по улучшению инвестклимата

ИВАНОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Штабы по улучшению инвестиционного климата создадут в Ивановской области для привлечения новых инвесторов. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский на расширенном заседании Ивановской областной думы.

"[Как] на региональном, так и на муниципальном уровне поручаю создать штабы по улучшению инвестиционного климата. Задача - помогать предприятиям создавать рабочие места, решать проблемы с бюрократией, с подключением к сетям, с получением земли", - сказал губернатор.

Воскресенский отметил, что в регионе должен быть создан лучший инвестиционный климат в центральной России, предприниматели должны чувствовать поддержку и испытывать минимальное вмешательство проверяющих структур. "Предлагаю навести порядок с мерами поддержки экономики - в диалоге с предпринимателями проанализировать и понять, что у нас работает, а что нет. Вместе выработать решения, которые закрепим в законах и постановлениях, действовать при этом максимально предсказуемо", - подчеркнул глава региона.

По его словам, главной задачей работы областного правительства должно стать попадание в топ-10 национального рейтинга инвестклимата по стране. По данным АСИ, в настоящий момент регион находится на 28 позиции.