Минкультуры утвердило форму ваучера на перенесенные концерты, спектакли и экскурсии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ утвердило в соответствии с постановлением правительства РФ форму ваучера на перенесенные культурные мероприятия. Соответствующий приказ за подписью главы ведомства Ольги Любимовой опубликован во вторник на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую форму ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие (форму электронного ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие)", - значится в приказе.

Ваучер должен содержать наименование организации исполнительских искусств, музея или уполномоченного лица, выдавшего его, серию, номер, имя предъявителя, а также информацию о перенесенном мероприятии и правах предъявителя.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в порядок отмены, замены либо переноса мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и путевок в случае угрозы возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, а также введения режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Так, при переносе сроков мероприятия организатор может объявить новую дату в течение полугода после снятия режима ограничений. В этом случае он вправе предложить покупателю посетить перенесенное мероприятие по ранее приобретенному билету или обменять его на ваучер. Если в течение полугода не была объявлена новая дата, то мероприятие считается отмененным, посетитель может запросить возврат денежных средств за билет или ваучер.