В Иране создадут новый цех по производству центрифуг для урана

ТЕГЕРАН, 8 сентября. /ТАСС/. Иранская сторона после саботажа на ядерном объекте в Натанзе приняла решение о начале работы по созданию нового цеха по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Из-за жестких подрывных действий было принято решение создать более современный, большой и во всех отношениях развитый цех в самом сердце горы около Натанза. Разумеется, мы уже начали эту работу", - цитирует его агентство Tasnim.

По словам Салехи, "начались подготовительные работы по поставке оборудования и началу создания ряда цехов по производству усовершенствованных центрифуг".

Пожар в результате взрыва на атомном объекте в Натанзе произошел 2 июля. Поврежденное в ходе пожара здание было предназначено для производства центрифуг. 23 августа официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди подтвердил, что инцидент был акцией саботажа. Кроме того, 6 сентября он добавил, что иранским властям удалось выявить силы, стоящие за акцией.

МИД Ирана в свою очередь заявил, что Тегеран пойдет на ответные шаги в отношении государства, причастного к диверсии в Натанзе, если официально будет подтверждена причастность иностранной силы к происшествию.

5 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что причиной случившегося была организованная Израилем диверсия с применением взрывного устройства. Кроме того, ряд СМИ озвучил версию, что взрыв мог быть вызван ударом беспилотника или ракетной атакой.