Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Спад экономики России на фоне пандемии коронавируса оказался не таким глубоким, как в ряде других стран, а восстановление идет динамичнее. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

"Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора", - сказал он.

Глава кабмина отметил, что для мировой экономики 2020 год стал одним из самых сложных за последние десятилетия. Он пояснил, что спад был вызван двойным шоком: как со стороны предложения - из-за ограничений и временных разрывов производственных связей, так и со стороны спроса - из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию, сокращения трудовых доходов и снижения потребительской уверенности.

Однако, напомнил Мишустин, правительство РФ "оперативно приняло ряд мер, которые позволили поддержать бизнес, снизить его издержки в этот непростой период". "Были предоставлены отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов. Введен мораторий на проверки, продлены лицензии и разрешительные документы. Организовано предоставление льготных кредитов малому и среднему бизнесу, а также системообразующим предприятиям. Реализуются меры по поддержке наиболее пострадавших отраслей", - добавил он.

По словам председателя правительства, в России третий месяц подряд, после существенного снижения в апреле, "восстанавливаются потребительский спрос, оборот розничной торговли и объем производства в обрабатывающей промышленности, стабильной остается и ситуация на рынке труда".

Говоря о нынешнем онлайн-формате Московского финансового форума, глава правительства выразил уверенность, "что вне зависимости от коронавируса такая форма общения будет встречаться все чаще". "Цифровые технологии стремительно меняют нашу жизнь, электронные сервисы конкурируют с нецифровыми услугами и во многих случаях начинают побеждать", - заключил он.

Институты развития

Кабинет министров РФ работает над перезапуском институтов развития, чтобы создавать новые инструменты поддержки перспективных направлений.

"Мы планируем перезапустить институты развития. Больше интегрировать их в общенациональную повестку и создать новые инструменты поддержки перспективных направлений", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что у российского правительства есть четкие ориентиры, как двигаться дальше, где важно сосредоточить основные усилия. Он напомнил, что президент Владимир Путин определил национальные цели развития на ближайшие десять лет. "Нам предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Для этого, например, предполагается создание комплексного механизма поддержки крупных инвестпроектов. В том числе - на основе соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. Необходимо оперативно завершить создание нормативно-правовой базы", - сказал премьер.

Глава правительства также добавил, что для дальнейшего улучшения делового климата будут усовершенствованы институт банкротства и корпоративное управление. Например, уточнил он, собрания акционеров можно будет проводить в режиме онлайн. Также появится единое цифровое пространство в строительстве.

Развитие малого и среднего бизнеса

Правительство РФ продолжит оказывать поддержку развитию в стране предпринимательской инициативы, малого и среднего бизнеса.

"Конечно, правительство и дальше будет помогать развитию малого и среднего бизнеса, поддерживать предпринимательскую инициативу", - сказал глава кабмина. По его словам, это важно не только для развития экономики в целом, но и для повышения доходов и уровня жизни людей.

Мишустин поздравил участников форума с отмечаемым 8 сентября Днем финансиста и пожелал им успешной работы.