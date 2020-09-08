В СФ считают, что нет причин снижать требования к этикеткам на винодельческой продукции

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Причин отказываться от требований нового закона "О виноградстве и виноделии в РФ" об указании на этикетках вина и винодельческой продукции места происхождения и года урожая винограда нет, так как это полезная информация для покупателя, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Ранее издание "РБК" сообщило, что российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ". Проблема, по данным издания, заключается в трактовке его нормы, которая требует на этикетке указывать место происхождения и год урожая винограда, при этом технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие.

"Если кто-то внесет поправку, чтобы убрать требование указывать место происхождения и год урожая на этикетке, то, конечно, парламентариям придется ее обсуждать. Но если смотреть шире, то нет никакой сложности в том, чтобы писать на этикетке год урожая и место производства. Если предприятие знает источник винограда и виноматериалов, то оно вполне может это сказать, это полезная информация для покупателя, которая позволит сориентироваться, откуда взято сырье", - сказал Васильев ТАСС во вторник.

"Вступление в силу закона не сопровождалось необходимыми разъяснениями отдельных его норм, что привело к ряду трудностей его использования. В законе отсутствуют четкие трактовки, поэтому ретейлеры решили перестраховаться и стали отказывать отдельным производителям алкоголя в приеме их продукции в продажу в тех случаях, если этикетки не соответствуют требованиям закона", - отметил сенатор.

Он признал, что закон требует уточнений, так как в вопросе маркировки коньяка и бренди не учитывает ряд особенностей технологии изготовления этих напитков, в том числе использование ряда дистиллятов для различных партий одного бренда. Васильев сообщил, что группа сенаторов уже разработала ряд поправок в закон, но не уточнил, будут ли среди них поправки, касающиеся нюансов маркировки бренди и коньяка.

"Мы делаем уточнения в определениях, говорим о том, что надо оставить регионам их контроль за производством винограда, поправки касаются реализации мер по стимулированию развития виноградарства и виноделия. Внесение поправок также позволит винодельческим предприятиям, которые специализируются на производстве бренди и виноградосодержащих напитков входить в федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов России. В этом случае потребуется уточнить понятийный аппарат закона и включить туда такие понятия, как винные дистилляты, спирты, бренди, виноградная водка и другие", - отметил сенатор.

О законе

Закон ввел единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Кроме того, документ определяет формы, условия и порядок осуществления государственной поддержки в данной области, устанавливает полномочия контрольных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.

В документе содержатся технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина, крепленого вина, игристого вина. Также регламентируются особые требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, устанавливается классификация вин по содержанию сахара, определяются особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции.