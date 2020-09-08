Московская ТПП выдала почти 300 заключений о форс-мажоре по внутрироссийским контрактам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московская Торгово-промышленная палата (МТПП) выдала почти 300 заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внутрироссийским контрактам с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник на онлайн-конференции в ТАСС глава столичной палаты Владимир Платонов.

"[Выдано] 291, всего обращений - более 3 тыс.", - сказал он.

При этом он уточнил, что заключение о форс-мажоре не является индульгенцией по контрактным обязательствам. По его словам, документ предполагает определенный перечень позиций, по которым предприниматель освобождается от тех санкций, которые могут на него быть наложены в результате неисполнения договора.

По данным палаты, в соответствии с законом и со сложившейся судебной практикой к обстоятельствам непреодолимой силы "не могут быть отнесены предпринимательские риски, в частности, ухудшение экономического состояния предприятия, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты".

Как ранее сообщал ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров, территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе ТПП РФ, выдают заключения о форс-мажоре по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности. К началу сентября ими получено около 62 тыс. заявлений, по результатам рассмотрения выдано 3 900 заключений.

МТПП с 26 марта принимает заключения о форс-мажорах по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности и проводит консультации на бесплатной основе.