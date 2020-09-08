Власти объяснили, как будет работать новый налоговый режим для самозанятых

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Общероссийский Народный Фронт, онлайн-сервис услуг YouDo.com, ФНС России и Роструд разработали памятку для самозанятых и компаний, которые работают с ними, где собрали основные моменты, объясняющие, как правильно применять нормы федерального закона о самозанятых. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе YouDo.com.

"Мы разработали специальную памятку для самозанятых, которая будет размещена на официальном сайте, чтобы в перспективе самозанятым исполнителям было удобно работать с бизнес-заказчиками. У юридических лиц также есть вопросы по работе с самозанятыми в части трактовок условий, возможной переквалификации и разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений. Поэтому в этой памятке мы постарались выделить основные моменты, которые помогут компаниям понимать, как им лучше работать с самозанятыми, не нести риски и сотрудничать с исполнителями как напрямую, так и через агрегаторы услуг", - приводятся в сообщении слова сооснователя YouDo.com Дениса Кутергина.

Налог на профессиональный доход (НПД) - новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который начали применять в пилотных регионах в 2019 году. По поручению президента РФ Владимира Путина режим самозанятых с 1 июля 2020 года распространен на всю страну. В конце августа стало известно, что количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн.