Британское правительство признало, что нарушит международное право, изменив закон о Brexit

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Лондон признал, что планируемые правительством Великобритании изменения сделки о Brexit, которая легла в основу переговоров о будущем формате отношений Соединенного Королевства и Евросоюза, станет нарушением международного права. Об этом заявил, выступая во вторник в Палате общин британского парламента, министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис.

"Да, это нарушит международное право в очень специфической и ограниченной форме", - сказал он, отвечая на вопросы коллег-депутатов. Льюис обратил внимание на то, что как Великобритания, так и другие страны знают прецеденты, когда взятые на себя международные обязательства пересматривались под влиянием обстоятельств.

Как сообщила в воскресенье газета Financial Times, 9 сентября правительство намерено опубликовать закон о внутреннем рынке, который "лишит юридической силы" один из основных пунктов сделки о Brexit - раздел о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства Соединенного Королевства, при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

Правительство в ответ заявляло, что этот инструмент является лишь страховкой на случай провала переговоров с ЕС. Цель изменений - обеспечить свободную торговлю между всеми составляющими частями Соединенного Королевства.

Критика извне и изнутри

Многие высокопоставленные чиновники Евросоюза раскритиковали подобные планы правительства, указав на то, что это подорвет международные позиции Великобритании, так как доверять заверениям Лондона никто не будет.

Такие же опасения высказала во вторник и бывший британский премьер-министр Тереза Мэй, возглавлявшая правительство с 2016 по 2019 год. "Соединенное Королевство подписало соглашение о выходе из ЕС вместе с протоколом по Северной Ирландии. Парламент проголосовал за то, чтобы соглашение о выходе из ЕС стало частью британского законодательства. Теперь правительство меняет правила действия этого соглашения. С учетом всего этого, как правительство может гарантировать в будущем своим международным партнерам, что Великобритании можно доверять, что она будет придерживаться юридических обязательств по тем соглашениям, которые подписывает?", - задалась вопросом Мэй.

Сложные переговоры

Во вторник в Лондоне начинается предпоследний раунд переговоров об условиях будущих отношений Великобритании и Евросоюза. Он должен продлиться три дня, в течение которых делегации сделают еще одну попытку сблизить позиции и найти развязки по остающимся неразрешенным вопросам. Впрочем, как признают по обе стороны Ла-Манша, острые противоречия сохраняются, и на данный момент нет ясности, за счет чего их получится обойти.

Соединенное Королевство покинуло ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась. За остающееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).