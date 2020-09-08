Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

"Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП", - сказал Силуанов.

По его словам, падение российской экономики по итогам текущего года составит менее 4%. "Мы в этом году видим, что экономика (России) снизится на менее 4%. Может быть, это будут более позитивные фактические данные по экономике", - сказал Силуанов.

Он также отметил, что безработица в России приближается к докоронавирусным трендам, промышленность, доходы населения и потребительский спрос восстанавливаются.

"Вопрос изменения финансовой политики стоит того, чтобы обеспечить более мягкое прохождение всех вызовов. Но это не означает, что мы будем и дальше это делать", - добавил глава Минфина.

По оценкам помощника президента РФ Максима Орешкина, падение ВВП России в 2020 году может быть около 4%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, озвученному в июле, ВВП России в текущем году упадет на 4,8%. Сейчас министерство готовит обновленный прогноз социально-экономического развития.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП РФ в 2020 году на уровне 5%, при этом оценка не учитывала эффект от реализации национального плана восстановления экономики.

В первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП страны снизился на 3,6%.

Банки выйдут из нынешней кризисной ситуации "с плюсом", есть возможность снижения ставок по кредитам для стимулирования роста экономики, отметил Силуанов.

Меры поддержки экономики РФ

По его словам, меры поддержки экономики РФ со стороны государства "попали в точку", но далее будет переход на обычный режим. "Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции, выходит на те тренды, которые были у нас до пандемии. И промышленность, и ситуация с доходами населения, и потребительский спрос - все восстанавливается. Это о чем говорит? О том, что государственные меры, которые были приняты, попали в точку по тем секторам, которые нуждались в поддержке", - сказал он.

По словам Силуанова, вопрос изменения финансовой политики стоил того, чтобы обеспечить более мягкое прохождение всех вызовов. "Но это не означает, что мы будем и дальше это делать. Мы выстроили себе планы по вхождению в обычный нормальный бюджетный ритм, бюджетный процесс", - добавил глава Минфина.