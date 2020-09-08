Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин России уже подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.

"Сейчас подготовили уже бюджет на трехлетку, в котором постепенно выходим на нормальные финансовые принципы, финансовые правила", - отметил он.

По его словам, Россия с 2022 года вернется в обычный "бюджетный ритм", перейдет от мер господдержки, предпринятых в период пандемии, к стандартной бюджетной политике. "Резкий выход из государственного стимулирования может быть чреватым для экономики в целом. Поэтому мы взяли период два года: по сути дела, следующий год и вторая половина текущего года. И с 2022 года мы выходим уже на обычные стандартные наши правила бюджетной политики", - сказал глава Минфина.