ЦБ: таргетирование инфляции показало свою эффективность в спокойные и кризисные времена

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Механизм таргетирования инфляции в РФ показал свою работоспособность в спокойные и кризисные времена, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума.

"Мы же ввели таргетирование инфляции, прошло практически 5 лет. Поэтому надо посмотреть, как этот механизм работает в разных условиях. А мы сейчас видим, что он работает и в стабильных условиях, и в кризисных", - сказала она.

Набиуллина отметила, что считает неправильным менять цель по инфляции. "Это как раз верный путь к тому, чтобы снизить доверие к денежно-кредитной политике. Мы цель выбирали осознанно. 4% - выше, чем во многих других странах, потому что у нас структура экономики другая, структура цен другая, большая неоднородность между регионами, отраслями. Поэтому цель по инфляции не надо так быстро менять и денежно-кредитная политика действует с лагом, это мы должны учитывать", - отметила глава ЦБ.