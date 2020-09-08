Продажи российских товаров на Wildberries в августе увеличились на 187%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Продажи товаров российского производства в августе увеличились на 187% в штуках год к году, сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера Wildberries.

По данным аналитиков компании, продажи товаров российского производства в августе увеличились на 187% в штуках год к году, что на 30% превышает средние темпы роста онлайн-продаж на площадке. Наиболее динамичный рост продаж отечественной продукции отмечается в категориях детского питания и товаров для здоровья (в 17 раз), зоотоваров (в 9 раз), продуктов питания и товаров для благоустройства дачи (в 8 раз).

Количество продавцов на Wildberries в августе в целом показало максимальный рост за календарный год, количество продавцов выросло в 3,5 раза по отношению к августу 2019 года. В абсолютных значениях число поставщиков на онлайн-площадке увеличилось на 5691, что превысило показатели "пикового" мая (5645 продавцов). Примерно пятая часть новых поставщиков - это самозанятые, их число выросло на 1 тыс. до 3 тыс. человек. Общее число продавцов площадки на конец августа составило 53,5 тыс.

В компанию связывают высокую динамику подключений поставщиков с активным переходом предпринимателей в сегмент электронной торговли, а также упрощением процедуры регистрации на площадке и снижением комиссионного вознаграждения онлайн-ретейлера в отдельных категориях до 5%.