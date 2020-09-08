На Ставрополье начнут производить новые препараты против аллергии

ПЯТИГОРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Филиал НПО "Микроген" в Ставрополе будет выпускать более 30 диагностических и лечебно-диагностических препаратов против аллергии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.

"НПО "Микроген" (входит в "Нацимбио" госкорпорации "Ростех") приобрел исключительные права на 31 наименование диагностических и лечебных аллергенов для запуска производства новых препаратов против аллергии по усовершенствованной технологии на мощностях своего ставропольского предприятия "Аллерген". В результате соглашения с АО "Биомед" им. И. И. Мечникова портфель компании увеличится в два раза и будет включать самую широкую в России линейку препаратов аллергенов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям соглашения стороны также договорились о трансфере технологии производства на мощности филиала "Микрогена" в Ставрополе. Предприятие будет выпускать диагностические и лечебно-диагностические препараты для проведения АСИТ - аллерген-специфической иммунотерапии. Для выпуска новых препаратов будут задействованы как существующие мощности завода "Аллерген", так и новая производственная линия, которая появится после модернизации - работы по ее проектировке уже начались.

По данным пресс-службы, в настоящее время "Аллерген" является единственным предприятием в России по производству препаратов аллергенов для лечения и диагностики аллергических заболеваний у взрослых и детей. Сейчас на площадке освоен выпуск более 30 аллергенов, аллергоидов и микст-аллергенов из пыльцы деревьев и трав. К концу 2022 года ассортимент выпускаемых аллергенов увеличится вдвое.

"Существует большое количество лекарственных средств, способных избавить от симптомов аллергии, но единственный метод, позволяющий вылечить заболевание - аллерген-специфическая иммунотерапия. Создание современного производства существенно повысит доступность этого вида терапии для россиян", - рассказал заместитель гендиректора "Нацимбио" Филипп Першков, слова которого приводят в сообщении.

Министерство сообщает, что по итогам подписанного соглашения доля НПО "Микроген" на рынке диагностических и лечебно-диагностических препаратов для проведения АСИТ - аллерген-специфической иммунотерапии увеличится до 50% в натуральном выражении.