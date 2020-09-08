Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии во вторник после Дня труда понизились, причем наиболее резко - на 411 пунктов - упал индекс электронной биржи Nasdaq. Как отметила газета The Wall Street Journal, участники рынка испытывают неуверенность в условиях, когда резко пошли вниз котировки крупных технологических компаний.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 332,52 пункта (-1,18%), до отметки 27 800,75. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 71,60 пункта (-2,09%), до отметки 3 355,36. Индекс электронной биржи Nasdaq рухнул на 411,71 пункта (-3,64%), до уровня 10 901,42. Акции Apple понизились на 4,60%, Google - на 2,85%, Microsoft - на 3,17%, Twitter - на 4,23%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 6,74%, до $37,08 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,92%, до 1 916,00 за тройскую унцию.

Комментируя начало сессии, информационное агентство Bloomberg отметило, что "сброс активов технологических компаний набирает скорость: котировки компаний с мега-капитализацией упали на 4% и это служит указанием на то, что инвесторы выходят из компаний, которые на протяжении пяти месяцев демонстрировали устойчивую позитивную динамику".

"Можно ожидать изменений в том, что ослабнут факторы, способствовавшие быстрому росту котировок технологических компаний, - привела газета The Wall Street Journal мнение руководителя департамента стратегии компании Principal Global Investors Симы Шах. - В условиях, когда смягчаются санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией, а также все более реальными становятся перспективы создания вакцины от коронавируса, люди начинают возвращаться к нормальной жизни и интерес к акциям технологических компаний, достигший пика в период пандемии, начинает снижаться".