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Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 5,2%

По данным ЦБ, с начала года он упал на 11,8%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в августе 2020 года опустился на 5,2% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года упал на 11,8%, свидетельствуют данные Банка России.

За январь - август 2020 года реальный эффективный курс рубля снизился на 3,5% в годовом выражении.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в августе понизился на 4% по сравнению с июлем, а с начала года снизился на 13%. При этом курс рубля к евро опустился на 7% к июлю и упал на 18,1% с начала года.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

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