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ЦБ по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки

Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, все будет зависеть от развития экономической ситуации
Глава Банка России Эльвира Набиуллина Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Банк России по-прежнему видит некоторое пространство для снижения ключевой ставки, и в дальнейших решениях по регулированию денежно-кредитной политики будет исходить из актуальной ситуации с развитием пандемии и состоянием экономики. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума.

"Мы действительно говорили, что у нас есть некое пространство по смягчению денежно-кредитной политики, но все будет зависеть от того, как будет развиваться [ситуация] с пандемией, в целом с экономикой, с инфляцией", - сказала Набиуллина.

В то же время ЦБ не пока не наблюдает проблемы слишком низких ставок и отсутствия возможности дальнейшего смягчения, которое есть во многих странах.

"Все-таки [в России] сравнительно более высокие ставки, хотя на низком уровне", - отметила она. В свою очередь банковские ставки по депозитам продолжают быть привлекательными для населения. "Да, некоторые люди смотрят в поисках доходности уже на фондовый рынок, но если часть определенных сбережений будут переходить на фондовый рынок, это тоже нормально", - добавила глава ЦБ.

На последнем заседании, прошедшем 24 июля, ЦБ в рамках борьбы с экономическими последствиями, вызванными ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, снизил ключевую ставку до нового исторического минимума - 4,25%. С момента введения в 2013 году показатель не опускался ниже 5,5%. По мнению экспертов, до конца года ставка может достигнуть отметки в 4%. Следующее заседание Банка России запланировано на 18 сентября.

О форуме

Московский финансовый форум проводится с 2016 года. Организаторы форума - Министерство финансов РФ и правительство Москвы. Информационное агентство ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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