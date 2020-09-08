Собянин: работа в дистанционном формате благоприятно сказывается на ситуации в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Работа предприятий в дистанционном формате в Москве благоприятно влияет на развитие и текущую ситуацию в городе. Такое мнение высказал во вторник мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

"Чем больше людей работает дистанционно, тем лучше для города, а не хуже. Меньше передвижений по городу, меньше вложений в транспортную инфраструктуру, метро, дороги и прочее. Лучше экология, меньше автомобилей на дороге. <...> Мы много лет говорим: смотрите, эра интернета наступает", - сказал он на стратегической сессии "Российская экономика и финансовые рынки - есть ли жизнь после пандемии".

По словам мэра, бизнес перестраивается под новый формат работы, и пандемия ускорила эти процессы. При этом, например, электронная торговля развивается уже много лет, отметил он. "Бизнес приспосабливается, создает новую сферу услуг, это нормально. Электронная торговля точно будет наращиваться свои объемы", - добавил Собянин.

Стратегическая сессия Московского финансового форума проходит 8 сентября 2020 года в онлайн-формате. ТАСС - стратегический информационный партнер мероприятия.