Медведев призвал заранее утвердить все условия при проведении нового этапа газификации РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал в ходе онлайн-совещания во вторник заранее достичь все договоренности с "Газпромом" и регионами при проведении работы по развитию газификации РФ.

По его словам, нужно "еще раз с участием всех заинтересованных лиц договориться о правилах игры". Медведев считает, что подобные совещания можно провести "с участием как членов правительства, так и руководителей акционерного общества "Газпром", и, естественно, руководителей регионов".

"То есть, если переходить к этому новому этапу газификации - обо всем нужно договориться на берегу", - добавил председатель партии.