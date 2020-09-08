Производители эндоскопов, биопрепаратов и продуктов стали лучшими экспортерами в СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать компаний стали победителями премии "Экспортер года" в Северо-западном федеральном округе. В их число вошли производители эндоскопов, бумажных мешков, продуктов, двигателей и другие.

"Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 11 победителей", - сообщила пресс-служба Российского экспортного центра.

Так лучшим экспортером в сфере агропромышленного комплекса" (в категории "малое и среднее предпринимательство") стало ООО Фирма "Торговый Дом Ярмарка" (Республика Карелия, занимается производством пищевых продуктов), в категории "крупный бизнес" - победитель: ООО "Галактика" (Ленинградская область, занимается производством молочной продукции). В сфере промышленности премии удостоены "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" (Республика Карелия, крупный бизнес), который занимается производством мешочной бумаги и бумажных мешков, а в категории "малый бизнес" - ООО "Ассоциация медицины и аналитики" (г. Санкт-Петербург), разработка и производство диагностических тест-систем для гастроэнтерологии, эндоскопии, педиатрии и терапии.

В сфере экспорта высоких технологий из крупного бизнеса победило ООО "Герофарм" (г. Санкт-Петербург), производитель биотехнологических препаратов, в малом бизнесе - ООО "Знаменский композитный завод" (Калининградская область), выпускает инновационные композитные материалы для строительной отрасли. Победу в экспорте услуг получили петербургская компания "ОДК-Климов" (крупный бизнес, производит и разрабатывает газотурбинные двигатели) и карельская компания "ИнтурЛидер" (малый бизнес, предоставляет туруслуги).

В номинации "Трейдер года" в категории "малое и среднее предпринимательство" одержало победу ООО "Персей" (Мурманская область, оптовые поставки мороженой рыбопродукции), в номинации "Новая география" - ПАО "Акрон" (Новгородская область, производитель минеральных удобрений), в номинации "Прорыв года" - победитель ООО "Миаком" (г. Санкт-Петербург, производство геосинтетических материалов).

Победители региональных конкурсов примут участие во втором - федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители "Экспортера года" получат различные бонусы от РЭЦ и генерального партнера премии ПАО "Сбербанк". Среди них: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрация на зарубежном маркет-плейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.