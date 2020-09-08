"Единая Россия" обсудит возможность введения в РФ минимального гарантированного дохода

"Просил бы наших коллег по фракции "Единая Россия" вместе, естественно, с представителями правительства, профессиональных союзов и работодателей, создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости", - заявил Медведев во вторник в ходе онлайн-совещания о социальных задачах партии.

По его словам, это будет важным шагом в формировании будущей социальной политики и решения ряда задач, "которые действительно сейчас являются актуальными из-за общей экономической ситуации и в силу ранее принятых решений".

"В ходе решения этих задач нам нужно проанализировать и подход к некоторым новым конструкциям, в частности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения", - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что пандемия продемонстрировала важность оказания поддержки гражданам для сохранения социальной стабильности. Поэтому идея минимального гарантированного дохода граждан требует "максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, организационной точки зрения, механизмов, которые могут использоваться". Медведев также напомнил, что введение такой модели уже неоднократно обсуждалась на экспертном уровне, подобные модели уже работают в ряде других стран.

"Кроме того, последствия пандемии выявили проблемы, связанные с текущей моделью выплат пособий по безработице, нужно обдумать тоже, что с этой моделью делать. Может быть, стоит переходить от системы, которая существует, к системе страхования - такая модель тоже используется в целом ряде стран, эта идея тоже не новая, но ее тоже нужно было бы обсудить со всеми заинтересованными сторонами и предложить решение этой задачи", - отметил Медведев.

Подготовленный законопроект

Защита минимального гарантированного дохода граждан РФ сегодня становится одной из наиболее важных задач, отметил в ходе совещания первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, существующие сегодня нормы, направленные на то, чтобы минимальный размер оплаты труда не опускался ниже прожиточного минимума, не в полной мере защищают граждан от того, чтобы "они оказались без средств существования". "Нас заставил задуматься, в частности, конкретный случай: когда возникла ситуация с предложением президента выплачивать по 10 тысяч рублей семьям, нам стали поступать многочисленные звонки, что эти 10 тысяч просто не дойдут до семей. Они перейдут кредиторам, поскольку многие семьи в тяжелой экономической ситуации оказались в тисках кредитов. И тогда "Единая Россия" в считанные часы подготовила соответствующую поправку, которая защитила от списания эти конкретные средства", - отметил Исаев.

Он отметил, что от списания за долги сегодня защищены средства материнского капитала, алименты, некоторые виды пенсий и социальных пособий, а также 50% заработной платы или 50% пенсии. "Казалось бы, достаточно много мер принято, но если предположить, что заработная плата примерно равна прожиточному минимуму, то 50% ее списания означает, что человек остается без средств существования. Аналогичная же ситуация с пенсией <…> Мы неоднократно выдвигали идею того, что должен быть гарантированный минимум, который оставался бы у человека при любых сложных ситуациях, в которую бы он не попал", - подчеркнул Исаев.

По его словам, единороссы подготовили законопроект, который мог бы решить проблему, и обсудили его в ходе совещания с Минюстом и ФСПП 3 августа. "В случае возбуждения против человека, связанного со списанием долгов, в соответствии с этим законопроектом, человек имеет право, - а служба судебных приставов обязана его об этом праве уведомить, - написать заявление в службу судебных приставов, в котором указать один счет в одном банке, с которого не будут списываться в течение месяца текущие доходы, равные величине прожиточного минимума трудоспособного человека за второй квартал предшествующего года. Это сумма, которая берется сегодня для расчета минимального размера оплаты труда", - подчеркнул Исаев.

Он уверен, что такие нововведения позволят гражданам, которые оказались в "любой тяжелой жизненной ситуации", не остаться без средств существования. "Эта норма не потребует от банковского сообщества создания сложных программных продуктов, чего требовали предыдущие законодательные инициативы. Мы считаем, что в данном виде данный законопроект мог бы быть внесен в Госдуму и принят уже в осеннюю сессию", - отметил Исаев.