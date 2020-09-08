Эксперты: риски геополитики могут подтолкнуть доллар и евро к отметкам 78 руб. и 92 руб.

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Столярова Алиса/. Основное давление на курс российского рубля оказывают риски введения новых санкций, которые в моменте могут подтолкнуть его к отметкам 78 руб. и 92 руб. за доллар и евро соответственно. Пока эти риски сохраняются, рубль не сможет вернуться к постепенному восстановлению. Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

Валюта РФ с начала недели продолжила тренд на ослабление. Во вторник доллар к рублю на 16:20 мск рос на 0,89%, до 76,45 руб., евро - на 0,75%, до 90,17 руб. Эксперты указывают, что главными причинами для дальнейшего снижения рубля сегодня стали санкционные угрозы со стороны Запада из-за ситуации с отравлением Алексея Навального и митингами в Белоруссии. Больше всего на рынке опасаются новых ограничений по покупке иностранными инвесторами российского долга и приостановки проекта "Северный поток - 2".

Аналитики считают, что рубль будет слабеть, пока санкционная риторика не утихнет, а в случае введения очередных экономических ограничений с Запада курс может опуститься до 78 руб. за доллар и 92 руб. за евро. В то же время, без геополитических рисков и с учетом текущей экономической ситуации валюта РФ могла бы стоить около 70 руб. за доллар и 78 руб. за евро, добавили они.

Политика и нефть давят на рубль

На данном этапе основным фактором, который негативно влияет на курс рубля, являются санкционные риски, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального, считает аналитик "Финама" Сергей Дроздов. "Российские и зарубежные инвесторы опасаются обострения отношения России с Западом и введения очередных санкций аналогичных тем, которые два года назад были введены после событий в британском Солсберри", - объяснил он.

Помимо ситуации с отравлением, давление на отечественную валюту оказывают подозрения со стороны США и Европы в причастности российских властей к событиям, происходящим в Белоруссии после президентских выборов. На этом фоне индекс государственных российских облигаций снизился на 0,10%, до 152,97, добавил аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Кроме того, давление на российскую валюту оказывают снижающиеся цены на нефть. "На этой неделе рублю трудно получить поддержку, потому что цена на нефть снижается - стоимость барреля Brent приближается к $40, а налоговых выплат нет", - пояснил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Он добавил, что повлиять на курс также могут важные события следующей недели - заседания ФРС США и ЦБ РФ.

Российская валюта могла бы быть сильнее

"Если отбросить политические риски, то даже с учетом текущей конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых площадках курс рубля мог вполне находиться в диапазоне 72,70-74 руб. по отношению к американскому доллару и 87-88 руб. по отношению к евро", - считает Дроздов из "Финама".

То, что без учета санкционных угроз справедливым уровнем для доллара является диапазон 72-75 руб., а для евро 85-88 руб., даже с учетом частичного завышения курса евро из-за его укрепления на международных рынках, считает и начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По мнению Антонова из ИАЦ "Альпари", при отсутствии геополитических рисков рубль мог бы стоить 70,25 руб. за доллар и 78,82 руб. за евро. По оценкам "БКС Брокер", доллар мог оставаться на уровне 70 руб., а евро - 80 руб.

Рубль не окрепнет, пока угроза санкций не стихнет

"Отечественная валюта теряет гораздо больше на самих ожиданиях санкций, тогда как сами новые санкции, если и будут, то скорее всего будут точечно направлены против отдельных физлиц и организаций и не затронут финансовую систему РФ в целом, после чего ситуация стабилизируется и у рубля появятся шансы отыграться за последние недели", - считает Кравченко.

В то же время, после появления новостей о том, что Алексея Навального вывели из комы, напряженность на рынке снизилась. "Но видимо этого недостаточно. Нужно, чтобы он быстро пошел на поправку и ЕС сменили свой тон, пока прокуратура не обнародует результаты расследования. В этом случае ослабление рубля прекратится", - добавил Антонов.

Дроздов считает, что в случае введения очередных экономических санкций Западом рубль ненадолго может опуститься к отметкам 77,60 руб. за доллар и 91,50-93,60 руб. за евро.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер отметил, что 8 сентября рубль перешагнул ключевые отметки в 76 руб. и 90 руб. по доллару и евро соответственно. "Если в самое ближайшее время не поступит обнадеживающих сигналов, вероятность движения к 78 руб. за доллар и 92 руб. за евро возрастет. При этом наши оценки не предполагают долгосрочного характера ослабления нацвалюты. С течением времени рубль вернется на свои фундаментальные отметки", - добавил он.