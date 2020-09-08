В Северной Осетии разработали меры поддержки бизнеса во время пандемии

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 сентября. /ТАСС/. В Северной Осетии разработали меры поддержки благодаря президентскому гранту для предпринимателей, закрывших свой бизнес или оказавшихся на грани закрытия из-за сложной ситуации в связи с экономическими последствиями пандемии. Об этом сообщила ТАСС во вторник исполнительный директор регионального отделения "Опоры России" Этери Хохоева.

"Проект направлен на сохранение предпринимательской активности руководителей микро, малых и средних предприятий РСО-Алания, закрывших свой бизнес или оказавшихся на грани закрытия, из-за в кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, через инструмент нового налогового режима - "Налога на профессиональную деятельность", или самозанятость, который начал действовать в республике", - сказала собеседница агентства, отметив, что сумма гранта составила порядка 500 тыс. рублей.

С помощью мероприятий проекта целевая группа сможет получить всю информацию, связанную с новым налоговым режимом. С этой целью будут организованы кризисные сервисы: правовые, консультационные, управленческие, психологические, коучинговые в режиме одного окна. Также намечены групповые обучающие форматы, семинары в области повышения цифровой грамотности целевой группы проекта. Групповые обучающие форматы будут направлены на формирование, просвещение, развитие современных предпринимательских компетенций - онлайн-, офлайн-форматы, цифровые технологии для организации бизнес-процессов.

На начало марта 2020 года, по оценкам Росстата, в Северной Осетии были зарегистрированы 18,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и ООО, являющиеся субъектами микро-, малого и среднего бизнеса. Во время пандемии, за первых два месяца, по оценкам специалистов, закрылось более 500 предприятий, что составляет около 3% от общего количества, и это число продолжает расти.

"Такой режим, как самозанятость может стать переходным инструментом, который поможет пережить кризис занятости и остаться активными участниками рынка, иметь достойный заработок, получать официальный доход и при этом участвовать во всех государственных мерах поддержки предпринимателей. Сохранение предпринимательской инициативы это важнейшая задача государства, которую необходимо срочно и проактивно решать в ситуации снятия ограничительных мер и выхода из них", - сказала Хохоева.