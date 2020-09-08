Tesla приступила к следующей стадии запуска виртуальной электростанции в Австралии

ТАСС, 8 сентября. Американская компания Tesla объявила о начале третьей фазы запуска и внедрения своей виртуальной электростанции в Южной Австралии. Как сообщило издание Electrek, в скором времени к цифровой системе будут подключены почти 4 тыс. домов, оснащенных солнечными батареями и аккумуляторами Tesla Powerwall.

"В настоящее время Tesla делает следующий шаг для ускорения перехода Австралии к устойчивой энергетике. С учетом присоединения к программе новых клиентов общее число участников на новой стадии запуска южно-австралийской виртуальной электростанции (SA VPP) в ближайшем будущем будет охватывать 50 тыс. домохозяйств", - отметила председатель правления Tesla Робин Денхольм.

Виртуальная электростанция объединяет широкий спектр распределенных энергетических активов, таких как солнечные панели и домашние аккумуляторы, и интегрирует их в единую сеть. Участники системы получают выгоду за счет возможности приобретать электроэнергию по выгодным тарифам и более стабильной работы сети. Согласно оценкам компании, затраты домохозяйств на электричество с использованием Tesla Power Wall и SA VPP ниже на 20% по сравнению с базовыми тарифами.

Инвестиции Tesla на третьем этапе проекта составят $18 млн. Общий финансовый вклад правительства Южной Австралии составил $10 млн, дополнительные $8,2 млн и $30 млн предоставили Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии (ARENA) и Финансовая корпорация чистой энергии (CEFC).