ТОР "Бурятия" предлагают расширить для реализации пяти новых инвестпроектов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает расширить территорию опережающего развития (ТОР) "Бурятия" для реализации пяти проектов с общим объемом частных инвестиций свыше 3 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства.

"Проекты по созданию аквапарка, многопрофильного госпиталя, деревоперерабатывающего производства, агропромышленного комплекса по производству и первичной переработке свинины, производство технических газов по мировым стандартам общим объемом частных инвестиций более 3 млрд рублей планируется включить в территорию опережающего развития "Бурятия", - говорится в сообщении.

Для реализации проектов предполагается расширить границы ТОР на новые земельные участки в Улан-Удэ, а также двух районах республики. Минвостокразвития уже подготовило проект постановления кабмина о внесении соответствующих изменений. Реализация всех пяти инвестпроектов в рамках ТОР была рассмотрена на заседании наблюдательного совета и единогласно поддержана, отметили в министерстве.

"Расширение территории опережающего развития "Бурятия" обеспечит создание дополнительно не менее 530 рабочих мест и позволит привлечь более 3 млрд рублей частных инвестиций, что, безусловно, послужит для развития экономики республики, а следственно для улучшения благосостояния населения", - привели в пресс-службе слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

ТОР "Бурятия" создана в июне 2019 года. Это стало возможным после того, как в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Якорными резидентами ТОР стали две компании с проектами по созданию крупного птицеводческого предприятия и транспортно-логистичеcкого комплекса. Общая сумма инвестиций по этим проектам - около 6 млрд рублей, планируется создать не менее 870 рабочих мест.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратил внимание на недостаточное число резидентов ТОР "Бурятия" и дал поручение активизировать работу по привлечению инвесторов.