Ненецкий АО получит в 2021 году около 80 млн рублей на развитие сельских территорий

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) получит из федерального бюджета в 2021 году 79,9 млн рублей на развитие сельских территорий. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В 2021 году Ненецкий округ получит 79,9 млн рублей на поддержку сельского хозяйства и развитие сельских территорий. Объем федеральных средств, привлеченных профильным региональным ведомством на финансирование этих направлений, увеличен почти вдвое - с 42 млн рублей в текущем году", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на компенсации и стимулирующие субсидии оленеводческим хозяйствам и предприятиям молочной отрасли, а также на мероприятия по комплексному развитию сельских территорий.

В НАО животноводство поддерживается федеральным и региональным бюджетами в рамках соглашений, заключенных с Минсельхозом РФ. Средства направляют на выплаты аграриям двух видов субсидий: компенсирующей и стимулирующей. Компенсирующая субсидия в регионе выплачивается оленеводческим организациям. Стимулирующая субсидия предусмотрена для предприятий молочной отрасли, которые в течение пяти последних лет не снижали объем производства молока и принимают на себя обязательства по приросту данного показателя.