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Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде августа снизилась до 4,43%

По данным ЦБ, ставка во второй декаде августа находилась на уровне 4,45%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде августа 2020 года составила 4,43%, снизившись на 0,02 процентного пункта к предшествующей декаде, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде августа находилась на уровне 4,45%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

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