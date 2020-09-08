Apple назначила презентацию новой продукции на 15 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple назначила на 15 сентября презентацию своей новой продукции. Об этом говорится в кратком сообщении, размещенном во вторник на сайте компании.

Мероприятие пройдет в виртуальном режиме и будет транслироваться из кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния). Презентация начнется в 10:00 по времени западного побережья США (20:00 мск).

Apple традиционно проводит две таких презентации в год. Наиболее современные и продвинутые товары компании демонстрируются широкой публике осенью.

В последние месяцы на фоне сохранения режима самоизоляции и повышенного спроса на устройства и услуги связи продажи продукции Apple стабильно увеличивались, что привело к значительному росту стоимости акций и капитализации. Показатель в $2 трлн был пройден 19 августа. На прошлой неделе капитализации компании оказалась ниже этой планки.

Основанная в 1976 году Apple помимо iPhone и iPad производит компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино в штате Калифорния является одной из крупнейших в мире.