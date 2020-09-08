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Избежать двойного налогообложения. Лавров посетил Кипр с рабочим визитом

Поездка главы МИД РФ завершилась подписанием важных двусторонних документов, среди которых договоренность, препятствующая использованию кипрской территории для недобросовестного вывода российских денег за рубеж
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Рабочая поездка министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Кипр во вторник завершилась подписанием важных двусторонних документов. Среди них - договоренность, которая будет препятствовать использованию кипрской территории для недобросовестного вывода российских денег за рубеж. Представители двух стран подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

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Этот шаг подтвердил высокий уровень российско-кипрских отношений, которые глава МИД РФ охарактеризовал как превосходные. Визит Лаврова в республику был приурочен к 60-летию установления дипломатических связей между государствами. Стороны условились не останавливаться на достигнутых успехах и продолжать совершенствовать общую договорно-правовую базу.

Российский министр встретился с президентом республики Никосом Анастасиадисом, кипрским коллегой Никосом Христодулидисом, председателем Палаты представителей (однопалатный парламент) Димитрисом Силлурисом и лидерами основных политических партий страны. Он высоко оценил состоявшиеся переговоры, на которых среди прочего обсуждались общие усилия по преодолению последствий пандемии, а также проблемы кипрского урегулирования.

Прекратить утечку денег через офшоры

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром было заключено еще в 1998 году, однако Москва в последние месяцы настаивала на его пересмотре. Это связано с тем, что российское руководство по инициативе президента РФ Владимира Путина начало предпринимать шаги по борьбе с выводом денег из страны через офшоры. 25 марта глава государства предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%.

Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, в частности с Кипром. Российский лидер поручил правительству организовать такую работу. Путин также предупредил, что Россия выйдет из подобных договоров в одностороннем порядке, если заграничные партнеры не примут новые условия. Он пояснил, что начать следует с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

1 апреля на совещании Путина с членами правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, российское правительство начало именно с Кипра и что кабинет направил властям островной республики письмо об изменении договора.

Территория для честных инвестиций

Москва и Никосия не сразу достигли консенсуса: переговоры между ними начались в июне и за несколько раундов не привели к успеху. 3 августа Минфин России объявил о запуске процедуры денонсации соглашения. Позднее правительство Кипра заявило, что рассчитывает урегулировать с РФ этот вопрос, а уже 10 августа на переговорах в Москве поправки в документ были согласованы.

В итоге во время визита российской делегации во главе с Лавровым на остров замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и министр финансов Кипра Константинос Петридис подписали протокол об изменении соглашения. "Наше министерство финансов проводит такую работу со всеми нашими партнерами, с которыми имеются такие же соглашения, эти усилия призваны сделать так, чтобы инвестиции, которые осуществляют наши компании, наши граждане, действительно были направлены на реализацию конкретных проектов, приносящих практическую пользу", - пояснил руководитель российского дипведомства.

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Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Михаил Беляев в беседе с корреспондентом ТАСС указал, что достижение договоренности с Кипром "свидетельствует о нормальных деловых отношениях между двумя странами, о взаимопонимании в области торговли и сотрудничества". "Естественно, это новое соглашение, которое ставит все на свои места и, в общем-то, позволяет избегать для определенной категории наших не всегда добросовестных инвесторов использование Кипра в качестве гавани или офшорной территории. Она дает им возможность беспрепятственно и безналогово уводить заработанные в России деньги за рубеж для того, чтобы там потом их использовать на свое усмотрение", - прокомментировал он значение соглашения.

Согласно одобренному протоколу, взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов. В ряде случаев налог на дивиденды может составлять до 5%, например если лицо, имеющее право на дивиденды, является иностранной страховой компанией или пенсионным фондом, а также органом местной власти или центральным банком. Протокол вступит в силу с 2021 года.

Дружба - лучшая награда

Никос Анастасиадис во вторник вручил Лаврову высшую государственную награду республики - Орден Макариоса III, отметив его вклад в развитие исторических связей между странами. "Неизменность нашей линии на укрепление дружбы с Кипром и кипрским народом была вновь подтверждена в вашем недавнем разговоре с президентом [РФ Владимиром] Путиным, - сказал российский министр, принимая награду. - Могу вас заверить, что все те договоренности, которые были достигнуты между президентами наших стран, будут претворяться в жизнь, и МИД РФ будет и далее самым активным образом развивать наше сотрудничество".

Уже на пресс-конференции по итогам переговоров с Христодулидисом Лавров отметил, что Россия выступает за скорейший перезапуск переговоров по решению кипрской проблемы и не видит необходимости в корректировке мандата миротворческих сил ООН на Кипре. "В очередной раз напомнили нашим друзьям, что тема внешних гарантий безопасности острова едва ли сегодня отвечает современным реалиям и нынешнему международно-правовому статусу Республики Кипр. Полагаем, что наиболее эффективным способом обеспечения гарантий независимости, суверенитета и территориальной целостности Кипра могли бы стать гарантии Совета Безопасности ООН", - отметил он.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичКипрРоссияАнастасиадис, Никос
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