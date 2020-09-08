Избежать двойного налогообложения. Лавров посетил Кипр с рабочим визитом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Рабочая поездка министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Кипр во вторник завершилась подписанием важных двусторонних документов. Среди них - договоренность, которая будет препятствовать использованию кипрской территории для недобросовестного вывода российских денег за рубеж. Представители двух стран подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Этот шаг подтвердил высокий уровень российско-кипрских отношений, которые глава МИД РФ охарактеризовал как превосходные. Визит Лаврова в республику был приурочен к 60-летию установления дипломатических связей между государствами. Стороны условились не останавливаться на достигнутых успехах и продолжать совершенствовать общую договорно-правовую базу.

Российский министр встретился с президентом республики Никосом Анастасиадисом, кипрским коллегой Никосом Христодулидисом, председателем Палаты представителей (однопалатный парламент) Димитрисом Силлурисом и лидерами основных политических партий страны. Он высоко оценил состоявшиеся переговоры, на которых среди прочего обсуждались общие усилия по преодолению последствий пандемии, а также проблемы кипрского урегулирования.

Прекратить утечку денег через офшоры

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром было заключено еще в 1998 году, однако Москва в последние месяцы настаивала на его пересмотре. Это связано с тем, что российское руководство по инициативе президента РФ Владимира Путина начало предпринимать шаги по борьбе с выводом денег из страны через офшоры. 25 марта глава государства предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%.

Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, в частности с Кипром. Российский лидер поручил правительству организовать такую работу. Путин также предупредил, что Россия выйдет из подобных договоров в одностороннем порядке, если заграничные партнеры не примут новые условия. Он пояснил, что начать следует с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

1 апреля на совещании Путина с членами правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, российское правительство начало именно с Кипра и что кабинет направил властям островной республики письмо об изменении договора.

Территория для честных инвестиций

Москва и Никосия не сразу достигли консенсуса: переговоры между ними начались в июне и за несколько раундов не привели к успеху. 3 августа Минфин России объявил о запуске процедуры денонсации соглашения. Позднее правительство Кипра заявило, что рассчитывает урегулировать с РФ этот вопрос, а уже 10 августа на переговорах в Москве поправки в документ были согласованы.

В итоге во время визита российской делегации во главе с Лавровым на остров замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и министр финансов Кипра Константинос Петридис подписали протокол об изменении соглашения. "Наше министерство финансов проводит такую работу со всеми нашими партнерами, с которыми имеются такие же соглашения, эти усилия призваны сделать так, чтобы инвестиции, которые осуществляют наши компании, наши граждане, действительно были направлены на реализацию конкретных проектов, приносящих практическую пользу", - пояснил руководитель российского дипведомства.