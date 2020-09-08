РАН: переданные под застройку участки в Подмосковье не использовались для научных целей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Участки земли в подмосковных Снегирях, которые Российская академия наук (РАН) согласовала передать АО "ДОМ РФ", не принадлежали Главному Ботаническому саду РАН. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент РАН Юрий Балега.

В понедельник, 7 сентября, журнал "Огонек" (входит в издательский дом "Коммерсантъ") сообщил, что Балега подписал решение о передаче участков в подмосковном поселке Снегири, которые использовались для научных целей, в том числе для выведения новых сортов пшеницы, АО "ДОМ. РФ" "для совершения юридических и иных действий, в том числе сделок". По оценке издания, стоимость земли только в Снегирях превышает $3,3 млн, и 30% от этой суммы будет перечислено РАН.

"Главный Ботанический сад РАН никаких прав на данные участки не имел, даже не было договора об использовании земельных участков <...> РАН заинтересована, чтобы ботанический сад, наш самый большой ботсад в Европе, чтобы те вопросы выращивания уникальных сортов многолетней пшеницы - трититригии, которые могут быть перспективными для нашего земледелия, все это развивалось. Но это надо делать разумно и в договорной форме", - сказал Балега.

По его данным, в 2012 году РАН предоставила четыре участка для строительства жилья для молодых ученых в этом районе площадью 21,7 га земли. Права РАН на эти земли были зарегистрированы в установленном порядке. В 2013 году произошла реформа академии, и все обязательства РАН по строительству жилья для молодых ученых были прекращены, эти участки остались без использования.

Первый из этих участков, по словам вице-президента РАН, по результатам проверки Росимущества, которая прошла летом 2018 года - 1,5 га - асфальтовое покрытие. Второй участок - 7,5 га - вспаханное поле, третий участок - 7,8 га - был застроен многоквартирными жилыми домами еще в 1980-е годы. И последний участок - площадью около 5 га, на нем выращиваются зерновые культуры, были нарезаны опытные делянки, он "действительно, использовался под сельхозназначение", пояснил Балега.

Решение жилищной комиссии

В 2019 году в РАН, как добавил вице-президент академии, АО "ДОМ. РФ" обратилось к РАН с просьбой передать под жилищное строительство эти участки, и РАН подтвердила, что у нее нет заинтересованности в их дальнейшем использовании. В октябре 2019 года на заседании Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, были изъяты три из четырех участков. А РАН согласовала передачу четвертого участка в пользу Ботанического сада.

"Кстати, до сих пор эти участки на балансе РАН. И мы несем всю ответственность (за их содержание). Никаких денег на счета РАН не поступали, участки до сих пор находятся на стадии передачи", - пояснил Балега.

Он добавил, что ситуация с передачей земли - стандартная. Так, с 2013 года, когда произошла реформа РАН, академия передала более 12,6 тыс. земельных участков и других объектов сначала в ведение Федерального агентства научных организаций, затем в Минобрнауки РФ, и в казну. "Это нормальный процесс, и по большому количеству объектов работа еще не завершена, потому что нет многих правоустанавливающих документов",- добавил Балега.