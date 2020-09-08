Стартапы Москвы заработали 25 млн рублей благодаря сервису тестирования инноваций

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Столичные создатели инновационных технологий, прошедших программу пилотного тестирования инноваций, позволяющую малому и среднему бизнесу оценить эффективность разработок и проверить их на городских и коммерческих объектах, заработали 25 млн рублей с начала 2020 года. Об этом на бизнес-конференции "Пилотное тестирование инноваций" заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"25 млн рублей с начала 2020 года принесли своим создателям технологии, прошедшие пилотирование в рамках нашей программы. С одной стороны, в масштабе города это мало, с другой стороны, для проектов, о которых еще вчера никто не слышал, это существенно. Мы приняли 500 запросов на тестирование от 190 малых и средних технологических предприятий в 14 сферах", - сказал руководитель департамента.

Программа реализуется Агентством инноваций Москвы, подведомственным столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Согласно данным, представленным Фурсиным в ходе мероприятия, сейчас в проекте участвуют 76 площадок для испытания инновационных разработок, в число которых входят научно-практические центры, производственные предприятия, ретейлеры, медицинские организации и клинические больницы, а также арт-площадки и вузы. Инновационные решения представлены в 14 областях: строительство, банки, безопасность, образование, здравоохранение, транспорт, ЖКХ, связь, ретейл, досуг, туризм, производство, информационные технологии и офисные пространства.

27 мая Сергей Собянин подписал постановление "О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве". Согласно ему, высокотехнологичный бизнес будет получать поддержку в проведении испытаний своих разработок системно и на постоянной основе. До конца года планируется провести около 100 пилотных тестирований в сфере торговли и услуг, энергоэффективности, информационных технологий и связи, медицины, экологии, безопасности, транспорта и образования.