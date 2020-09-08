Минфин США ввел санкции против бывшего министра финансов Ливана

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против бывшего министра финансов Ливана Али Хасана Халила (2014-2020). Об этом говорится в распространенном заявлении американского министерства финансов.

Халил также занимал пост министра здравоохранения страны (2011-2014). В черный список попал и бывший министр по общественным работам и транспорту Ливана Юсеф Фенианос (2016-2020). По версии Вашингтона, они "оказывали материальную поддержку [ливанскому шиитскому движению] "Хезболлах" и занимались коррупцией". В Минфине США считают, что "некоторые ливанские политики вступают в сговор с "Хезболлах" в ущерб ливанскому народу и госучреждениям".

"В Ливане свирепствует коррупция, и "Хезболлах" эксплуатирует политическую систему для распространения своего пагубного влияния, - утверждал министр финансов США Стивен Мнучин. - Соединенные Штаты поддерживают народ Ливана в его призывах к реформе и будут продолжать использовать свои полномочия для преследования тех, кто их угнетает и эксплуатирует".

"Политические лидеры Ливана слишком долго игнорировали свои обязательства по решению проблем своего народа и вместо этого построили политическую систему, которая служит их частным интересам. Взрыв 4 августа в порту Бейрута - это последнее и трагическое свидетельство нефункциональной политической системы Ливана, которая также позволила террористической группировке удерживать руководство страны в заложниках ее собственной повестки", - утверждал в связи с введением санкций госсекретарь США Майкл Помпео. По его данным, Фенианос и Халил помогали "Хезболлах" "выигрывать государственные контракты на миллионы долларов, а также переводить средства из министерств" на счета движения. Шеф американской дипломатии считает, что "Хезболлах" своим существованием обязана "коррумпированной политической системе Ливана".

Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.