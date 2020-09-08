WSJ: в строящихся авиалайнерах Boeing 787 Dreamliner обнаружили новый дефект

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Еще один производственный дефект выявлен в самолетах Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию аэрокосмической корпорации Boeing.

По ее данным, из-за этой проблемы в августе корпорация поставила заказчикам всего четыре таких лайнера вместо запланированных 10. Речь идет о горизонтальном хвостовом стабилизаторе, проблема при сборке которого "была выявлена ранее в этом году" и затрагивает те самолеты, которые еще не были введены в эксплуатацию, пишет издание.

"Мы устраняем проблему на самолетах, которые еще не были поставлены. Проводится анализ с целью понять, потребуется ли принимать меры в отношении самолетов, находящихся в эксплуатации", - пояснили в Boeing.

В конце августа агентство Bloomberg информировало о выявлении дефектов на стыках секций фюзеляжей восьми самолетов 787 Dreamliner.

787 Dreamliner - это семейство сверхэкономичных гражданских самолетов, которые могут выполнять полеты на дальние расстояния, обеспечивая более высокую топливную эффективность и более низкий уровень вредных выбросов. Самолет модели 787-10 Dreamliner длиной 68 метров способен перевозить 330 пассажиров.