"Русмолоко" до конца года полностью введет в эксплуатацию мегаферму в Пензенской области

ТАСС, 8 сентября. Мегаферма ГК "Русмолоко" в Сердобском районе Пензенской области будет полностью введена в эксплуатацию до конца года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте правительства региона по итогам осмотра объекта председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой региона Иваном Белозерцевым.

"Первая очередь молочного комплекса была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года - это 50 объектов. В четвертом квартале этого года планируется завершить вторую очередь строительства и ввести в эксплуатацию 17 объектов", - отмечается в сообщении.

С начала 2020 года на молочном комплексе произведено 7 890 тонн молока. На конец года производство молока достигнет 150 тонн в сутки, таким образом, к концу года мегаферма произведет не менее 27 тыс. тонн молока. Общее поголовье стада в настоящее время составляет почти 7 500 голов. К 2022 году ГК "Русмолоко" планирует довести поголовье до 16 000 голов, а производство молока - до 250 тонн в сутки.

На территории Сердобского района ГК "Русмолко" - крупнейший производитель молока в РФ - реализует совместную инвестиционную программу с сингапурской компанией Olam International. Развиваются два направления - молочное животноводство и растениеводство.

Строительство молочной фермы на 5 200 голов дойного стада с воспроизводством замкнутого цикла началось в 2018 году. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет порядка 4,5 млрд рублей. В результате будет создано не менее 350 рабочих мест для жителей Сердобского района.