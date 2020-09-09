Башкирская содовая компания планирует разработать карьер Шахтау ниже уровня грунтовых вод

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Башкирская содовая компания (БСК) намерена разработать карьер Шахтау ниже уровня грунтовых вод, что позволит обеспечить компанию сырьем до 2027 года. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте компании по итогам расширенного заседания Совета директоров АО "БСК".

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Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявляла об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года.

"На рассмотрение Совета предложено решение, являющееся наиболее рациональным в сложившейся ситуации. Оно заключается в расширении сырьевой базы путем разработки карьера Шахтау ниже грунтовых вод. Оставшиеся запасы известняка обеспечат нормальное функционирование производства [соды] до 2027 года", - говорится в сообщении.

По данным компании, разработка карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод будет вестись с учетом экономической эффективности освоения, экологической безопасности и правовой возможности.

По итогам рассмотрения анализа ключевых показателей работы АО "БСК" с 2013 по 2019 годы, принято решение обратиться в Счетную палату России с просьбой дать оценку соблюдения требований законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности компании с 2013 года и интересов государства при создании и функционировании АО "БСК". По данным компании, от Счетной палаты Совет директоров намерен получить мнение о правомерности и обоснованности произведенной оценки долей участников общества.

В сообщении также говорится, что выплачиваемые компанией дивиденды увеличились с 3,6 млрд рублей в 2013 году до 13 млрд рублей. Всего за это время было выплачено 59 млрд рублей дивидендов, при этом из них 22,7 млрд рублей были перечислены Республике Башкортостан в лице АО "Региональный фонд" как акционера компании. До создания АО "БСК" за 6 лет республика, имея 62% в ОАО "Сода", получила дивидендов 10 млрд рублей. Это в два раза меньше, чем после объединения предприятий "Сода" и "Каустик".