Трамп продлил мораторий на бурение нефтяных скважин у побережья Флориды

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник продлил до середины 2032 года мораторий на бурение нефтяных и газовых скважин в районе побережья штата Флорида. Соответствующий меморандум американский лидер подписал во время выступления перед сторонниками в этом штате.

Введенный ранее Конгрессом мораторий, распространяющийся на 200-километровую зону в восточной части Мексиканского залива, истекает в 2022 году. Его должны продлить американские законодатели, однако, как пояснила газета Politico, президентский меморандум имеет аналогичную силу.

"Через несколько минут я подпишу президентский указ [меморандум] о продлении моратория на шельфовое бурение в районе флоридского побережья Мексиканского залива, а также о его [моратории] распространении на атлантическое побережье Флориды, а также на побережье Джорджии и Южной Каролины. Это защитит ваш прекрасный залив и ваш прекрасный океан, и он [мораторий] вводится на продолжительный период", - отметил американский лидер перед тем, как подписать документ.

Данное решение удивило многих представителей энергетической отрасли страны в связи с тем, что вашингтонская администрация ранее обещала разрешить в этих водах проведение разведки нефтяных месторождений. Указ же запрещает не только эту деятельность, но и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти, а также расширяет зону моратория до 240 км. Нефтедобывающие компании просили администрацию и Конгресс не продлевать мораторий.

Как сообщили в Конгрессе изданию Politico, администрация Трампа не предупредила законодателей об этом шаге. Тем не менее, пояснил источник газеты, члены Конгресса могут выступить с законодательной инициативой в поддержку меморандума президента.

Предвыборный ход?

Трамп, обычно выступающий за разработку нефтяных месторождений, поддержал большую часть жителей, экологов, туристическую и рыболовную отрасль Флориды, сенатора Марко Рубио (республиканец от Флориды), которые требовали продлить мораторий. Флорида является так называемым колеблющимся штатом, где уровень популярности кандидатов в президенты от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен. Политологи считают, что президент, который сменил постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич (Флорида), обязан одержать в этом штате победу на выборах.

По данным телеканала NBC, глава государства и соперничающий с ним кандидат на пост президента от демократов Джозеф Байден имеют примерно одинаковый уровень поддержки во Флориде.