На Нью-Йоркской бирже к закрытию сессии Dow Jones упал на 637 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник резко понизились. "Инвесторов спугнул последний этап биржевого ралли, во время которого котировки поднялись до уровней, невиданных со времен взлета акций интернет-компаний, - отметило информационное агентство Bloomberg. - Мало кому из участников рынка удалось избежать потерь". Газета The Wall Street Journal отметила, что курсы акций технологических компаний падают третью биржевую сессию подряд на опасениях участников рынка по поводу того, что они "поднялись слишком высоко и слишком быстро".

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones к завершению сессии понизился на 637,15 пункта (-2,26%) и остановился на уровне 27 496,16. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 96,08 пункта (-2,80%), до отметки 3 330,88. Индекс электронной биржи Nasdaq рухнул на 470,53 пункта (-4,16%), до уровня 10 842,60.

Наиболее значительно снизились акции Apple - на 6,25%, Google - на 3,59%, Microsoft - на 5,12%, Amazon - на 4,39%, Facebook - на 4,09%. На 21,06% упали акции Tesla после того, как в минувшую пятницу акции этой компании не были включены в индекс S&P 500. Как отметила в этой связи The Wall Street Journal, "многие инвесторы рассчитывали на то, что включение этой компании в индекс приведет к росту котировок".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии опустились до $37,06 за баррель. Как отметила телекомпания Си-эн-эн, резко упали котировки компаний энергетического сектора: Marathon Oil на 7,99%, Devon Energy - на 8,86%, Occidental Petroleum - на 9,31%. "Сброс акций энергетических компаний связан прежде всего с опасениями по поводу того, сколько нефти потребуется мировой экономике, - отметила телекомпания - Спрос на авиационное топливо крайне незначителен, поскольку многие не желают совершать поездки в период пандемии и никто не может с уверенностью предсказать, когда спрос начнет расти".

Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,31%, до $1937,10 за тройскую унцию.

"Часть пены сдуло с рынка и это хорошо, однако стоит помнить о том, что котировки все еще на высоком уровне, - привело агентство Bloomberg мнение бывшего эксперта банка Merrill Lynch Тома Исси. - И хотя в целом долгосрочные перспективы выглядят конструктивно, при возникновении крупных проблем возможны потрясения".