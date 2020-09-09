Путин обсудит с кабмином развитие системы маркировки товаров

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет очередное совещание с членами правительства. Как сообщила пресс-служба Кремля, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

"Профильной темой станет развитие системы маркировки товаров. С докладом выступит глава Минпромторга России Денис Мантуров. Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации", - говорится в сообщении.

Путин регулярно проводит совещания с правительством, на которых заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. Предыдущее подобное совещание состоялось 26 августа.

Система маркировки товаров

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.