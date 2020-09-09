В Братске открывается лесопромышленная выставка SibWoodExpo 2020

БРАТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Выставка SibWoodExpo 2020, посвященная лесной промышленности Сибири и Дальнего Востока, открывается в среду в Братске Иркутской области, сообщили ТАСС в министерстве лесного комплекса региона. Выставка будет работать в течение двух дней.

"9-10 сентября в Братске состоится выставка SibWoodExpo. Участие в ней примут представители Рослесхоза, крупные лесозаготовители, депутаты Госдумы, федеральные и региональные эксперты научного сообщества, представители других регионов, союза "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири", - рассказали в министерстве.

На выставке представят оборудование, предназначенное для работы с древесиной, специализированный транспорт, новейшие системы управления и робототехника, средства защиты древесины, установки для производства биотоплива.

В ходе форума пройдет пленарное заседание "Актуальные вопросы развития лесного комплекса Сибири и Дальнего Востока на современном этапе", на нем будут рассматриваться проблемы лесозаготовки, цифровая трансформация лесного хозяйства, пересмотр таможенных пошлин и квотирования при экспорте сибирских пород дерева, внедрение биометрии для контроля за лесоматериалами, развитие лесного комплекса Иркутской области, опыт Братска в сфере глубокой деревопереработки.

Иркутская область поделится на пленарном заседании опытом применения космомониторинга лесного комплекса - по данным министерства, в регионе таким путем выявляют почти 72% фактов незаконной рубки, в ближайшее время под наблюдением спутников будет 43,7 млн гектаров в 34 лесничествах области, объем незаконных рубок удалось снизить за год на 29,5%, ущерб от них - на 20,1%.

В рамках SibWoodExpo также пройдет семинар по проблемным вопросам, возникающим при разработке проектов освоения лесов, и несколько тематических круглых столов.

Восстановление леса

Один из круглых столов SibWoodExpo будет посвящен актуальной для Иркутской области проблеме компенсационного восстановления лесов, рассказали ТАСС в министерстве.

Среди вопросов и докладов, вынесенных на рассмотрение участников круглого стола, в частности, анализ перспективных технологий восстановления леса, особенности проведения и приемки таких работ, особенности лесовосстановления в отдельно взятой Иркутской области и на территории Братского лесничества. Поднимут и такие темы как опыт выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой, им поделятся специалисты из Иркутской области.

В министерстве отмечают, что в Иркутской области восстановление лесов является одним из приоритетных направлений.

В соответствии с планами областной администрации на этот год, площадь лесовосстановления в регионе в этом году должна составить 145,3 тыс. гектаров, или 79,9% от площади вырубленных и погибших за год лесов. По последним данным, мероприятия уже выполнили на территории в 70,6 тыс. гектаров, при этом искусственное лесовосстановление удалось провести на 15,37 тыс. гектаров вместо запланированных 13 тыс. Большая часть площадей лесовосстановления приходится на содействие естественному восстановлению (50,14 тыс. гектаров). Работы по лесовосстановлению продолжаются.

Власти Иркутской области поставили цель к 2024 году выйти на стопроцентное восстановление выбывающего леса (в результате рубки, пожаров, воздействия вредителей). В министерстве подчеркивают, что именно на это направлен региональный проект "Сохранение лесов", действующий в рамках одноименного федерального проекта и нацпроекта "Экология".

Сохранение леса через борьбу с пожарами

Еще один круглый стол посвятят обсуждению проблемы борьбы с пожарами, сообщают в министерстве. Здесь же эксперты обсудят борьбу с вредителями, угрожающими лесу.

Своим опытом борьбы с пожарами поделятся, в частности, представители Иркутской области, где, по данным правительства региона, их общую площадь в этом году удалось снизить почти в 10 раз по сравнению с прошлогодней. Если в 2019 году в регионе горело более 1 млн 640 тыс. гектаров (в том числе покрытых лесом более 1 млн 487 тыс.), то в 2020 году - 187 тыс. гектаров (покрытых лесом - 159 тыс.).

В министерстве лесного комплекса региона отмечают, что часть лесных пожаров по-прежнему имеет не природное происхождение - в этом году в регионе в связи с пожарами возбудили 21 уголовное дело по статье УК "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".

Отдельный круглый стол на SibWoodExpo также будет посвящен задачам развития лесопромышленного комплекса на современном этапе. Здесь, в частности, будет обсуждаться влияние лесопромышленных предприятий на окружающую среду, воздействие на почву применяемых в лесном хозяйстве гусеничных вездеходов, применение синтетических материалов и полимеров.

Тематические разделы SibWoodExpo

Выставочное пространство разделят на несколько тематических частей, сообщают организаторы.

В разделе "Лесное хозяйство" выставят оборудование лесоустройства и лесозаготовки, транспорт для перевозки леса, сельхозинструменты, приборы замера и учета. Раздел "Оборудование для деревопереработки" соберет лесопильные станки, оборудование для производства лесопродукции, деревоперерабатывающие инструменты и робототехнику.

Раздел "Деревянное домостроение" посвящен проектированию и строительству деревянных домов, инженерным системам, средствам ухода за древесиной. Раздел "Мебельное производство" - мебельным станкам и инструментам, обивке и фурнитуре, новым материалам и технологиям, автоматизации мебельного производства.

Целлюлозно-бумажная продукция и стройматериалы на основе древесины выделены в раздел "Лесопродукция". Также организовали раздел "Переработка древесных отходов", где можно увидеть оборудование для производства биотоплива, обработки древесных отходов.

Отдельное пространство отведут под презентацию инвестиционных и лизинговых структур, банков, представителей сферы консалтинга, а также издательств, специализирующихся на литературе по деревообрабатывающему и мебельному производству.

История выставки

Ежегодная выставка, посвященная лесной отрасли, на протяжении более чем двух десятилетий проходила в Иркутске под названием "Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение" и собирала представителей бизнеса, науки, органов государственной власти. С 2018 выставка работает под брендом SibWoodExpo.

В 2019 году выставка впервые прошла в Братске - как пояснили организаторы, такое решение приняли в связи с тем, что в Братске и близлежащих городах сосредоточены самые крупные предприятия лесного комплекса Иркутской области, заинтересованные в проведении крупной выставки. В 2020 году SibWoodExpo также было решено провести в Братске.