"Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Каир

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с сегодняшнего дня возобновляет полеты из Москвы в Каир, прерванные, как и все международное авиасообщение, весной этого года на фоне пандемии коронавируса. Первый самолет "Аэрофлота" по маршруту Москва - Каир вылетит в среду в 20:40 мск из Шереметьево.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. В Египет можно будет выполнять полеты три раза в неделю, в ОАЭ и на Мальдивы - два раза. Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

Как следует из расписания на сайте "Аэрофлота", рейсы в Каир будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. При этом египетская EgyptAir планирует возобновить полеты в РФ с 17 сентября и будет также выполнять три рейса в неделю: во вторникам, четвергам и субботам.

Авиасообщение между РФ и Египтом было возобновлено в 2018 году после приостановки в 2015 году после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. При этом авиасообщение с курортными городами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом так и не было возобновлено, так как местные аэропорты не отвечают требованиям РФ по безопасности полетов.

Придется ли проходить карантин

Россиянам, прилетевшим в Каир, не придется проходить карантин, но они обязаны иметь при себе документ об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. При этом после возвращения из Каира в Москву россияне должны сделать тест в трехдневный срок и разместить результаты на портале "Госуслуг".