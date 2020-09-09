Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года составил $3 трлн

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Дефицит американского бюджета в августе увеличился на $198 млрд, составив за первые 11 месяцев 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) $3 трлн. Это следует из доклада, распространенного во вторник бюджетным управлением Конгресса США (CBO).

"Совокупный дефицит федерального бюджета за первые 11 месяцев 2020 финансового года, по оценкам CBO, составил $3 трлн, на $1,9 трлн больше, чем дефицит, зарегистрированный за аналогичный период прошлого года", - говорится в документе.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, к концу текущего финансового года дефицит бюджета составит $3,3 трлн. Таким образом, американский бюджетный дефицит станет "самым большим с 1945 года", будет равен 16,0% ВВП. В 2019 финансовом году дефицит бюджета составил $984 млрд.

Федеральные власти США с марта влили в экономику порядка $3 трлн для стимулирования экономического роста в период пандемии.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.