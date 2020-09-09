"Известия": ЦБ запустит первый в России финансовый маркетплейс до конца года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Центробанк России до конца 2020 года запустит первый в России финансовый маркетплейс. Об этом в среду сообщает газета " Известия " со ссылкой на ЦБ.

Уточняется, что платформа предоставит возможность клиентам оформлять и сравнивать финансовые продукты разных банков. Оформить сделку можно будет с помощью сайтов-агрегаторов "Банки.ру" или "Сравни.ру".

"Чтобы зарегистрироваться на финансовой платформе, через которую возможно оформление банковских вкладов, нужно будет один раз встретиться с ее сотрудником. Например, вызвать его на дом. После этого можно будет открывать депозиты в любом банке, подключенном к маркетплейсу, без дополнительной идентификации. В то же время получение услуг по биометрии пока недоступно. Для этого нужны дополнительные поправки в закон", - рассказали "Известиям" в ЦБ.

В регуляторе также сообщили, что для потребителей платформу планируется сделать бесплатной, а расходы на IT-инфраструктуру и удаленную идентификацию клиентов будут оплачивать банки. Отмечается, что на данном этапе с проектом работают более десяти банков-партнеров, среди них Газпромбанк, "Зенит" и "Дом.РФ".

В ЦБ также сообщили, что с 27 августа в реестр операторов финансовых платформ включены Мосбиржа и "ВТБ Регистратор", которые обеспечат продажу вкладов и облигаций, а к концу сентября к проекту подключится спецдепозитарий "Инфинитум", который обеспечит продажу паев ПИФов.

Маркетплейс

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг. Закон определяет правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулирует отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий.

Оператор электронной платформы дает возможность сторонам сделки провести расчеты по ней с использованием специального счета оператора платформы либо сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России. Специальный счет может быть открыт оператору электронной платформы в кредитной организации, являющейся оператором национально значимой платежной системы, либо в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ РФ.