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"Известия": новые требования Роспотребнадзора осложнят работу аптек в жилых домах

Требования обяжут аптеки организовать специальную разгрузочно-погрузочную площадку при пользовании грузовым транспортом для доставки товаров
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предложил ввести новые требования, которые обязывают аптеки организовать специальную разгрузочно-погрузочную площадку при пользовании грузовым транспортом для доставки товаров. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на проект санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению, разработанный ведомством.

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В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что в документе говорится об оборудовании разгрузочной площадки с козырьком и навесом только в случае пользования грузовым транспортом, а не в обязательном порядке. При этом такие площадки нельзя создавать у жилых домов, то есть под окнами квартир. В ведомстве добавили, что аналогичная норма есть в действующем СанПиНе "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", которая запрещает разгрузку/погрузку под окнами жилых квартир.

В Роспотребнадзоре также отметили, что граждане чаще всего жалуются в ведомство именно на нарушения условий проживания из-за разгрузки товаров под окнами.

По данным газеты, Минэкономразвития 12 августа направило в Роспотребнадзор заключение на предложенный СанПиН. В ведомстве назвали новое требование к аптекам "избыточным", а также уточнили, что большинство действующих аптек находятся в жилых домах.

"То есть если такая [разгрузочно-погрузочная] площадка и есть, то ей нельзя воспользоваться в случае размещения аптечной организации в помещении жилого дома. А если ее нет, это нарушение требования проекта санитарных правил", - говорится в заключении Минэкономразвития.

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