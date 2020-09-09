Россияне этим летом более чем на четверть сократили расходы на автоштрафы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Автомобилисты в России в июне - августе этого года оплатили штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на 28% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, а средняя сумма оплаченного штрафа сократилась на 8%. Об этом свидетельствуют данные банка "Русский стандарт", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"После старта в начале лета поэтапного снятия режима ограничений в стране, количество автомобилей на дорогах выросло - россияне вернулись за руль, чтобы добираться до работы, ездить на дачу и прочее. Из-за закрытия границ этим летом они стали чаще путешествовать в отпусках по автодорогам, открывая для себя новые города России. Однако автомобилисты, судя по всему, стали аккуратнее за рулем. Число штрафов, оплаченных по картам банка "Русский стандарт", летом текущего года заметно уменьшилось, а средняя сумма одной платежки у клиентов снизилась на 8% относительно июня - августа 2019 года", - отметили в "Русском стандарте", уточнив, что общее количество оплаченных водителями квитанций снизилось на 28%.

По наблюдениям аналитиков банка, лидерами по количеству оплаченных штрафов летом этого года стали крупные туристические города. Так, в Москве средняя сумма штрафа составила 619 рублей, в Санкт-Петербурге - 459 рублей, в Казани - 528 рублей, а в Краснодаре - 669 рублей.

Чаще всего россияне, согласно статистике "Русского стандарта", оплачивают по картам штрафы на небольшие суммы от 250 до 750 рублей.

"Примечательно, что средняя сумма оплаты штрафов снизилась у автомобилистов всех возрастных категорий, кроме самых молодых - 21-30 лет. Их чек одной квитанции летом 2020 года, напротив, вырос на 14% относительно июня - августа 2019 года и составил 696 рублей", - добавили в "Русском стандарте".

В рамках исследования были проанализированы все операции по оплате штрафов ГИБДД по картам банка с июня по август 2020 года, а также с июня по август 2019 года. Были изучены данные по количеству операций и средние чеки в зависимости от пола, возраста и места жительства.