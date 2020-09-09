Приморье получило 2,6 млрд рублей на компенсацию падения доходов в этом году

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли в трех чтениях поправки в бюджет региона, в связи перечислением 2,6 млрд рублей из федерального бюджета в качестве компенсации за уменьшение собственных налоговых поступлений во время пандемии. Как рассказал ТАСС председатель комитета по бюджету краевого парламента Галуст Ахоян, большую часть поступивших средств регион может распределить самостоятельно.

Последние поправки в главный финансовый документ региона вносились 29 июля. Тогда общие параметры бюджета составили по доходам - 142,87 млрд рублей, по расходам - 168,5 млрд рублей, дефицит - 25,6 млрд рублей.

"Поправки обусловлены тем, что необходимо отразить сокращение налоговых поступлений более чем на 2 млрд рублей, а также в связи с приходом федеральных трансфертов в размере 2,6 млрд рублей. Фактически они компенсируют Приморью уменьшение доходов, так как 2,1 млрд из поступившей суммы пришли как дотации, которые край может использовать по своему усмотрению", - рассказал Ахоян.

После внесенных изменений доходы бюджета Приморья составили 143,3 млрд рублей, расходы остались на прежнем уровне - 168,5 млрд рублей, дефицит немного уменьшился до 25,2 млрд рублей. По словам председателя бюджетного комитета, также перераспределили расходы во многих разделах документа в сторону как уменьшения, так и увеличения. В частности дополнительные средства предусмотрены на выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Депутаты приняли поправки в трех чтениях при 33 голосах за и двух голосах против.

Дефицит в 25,2 млрд рублей, по словам председателя правительства Приморья Веры Щербины, планируется покрыть за счет переходящих остатков с прошлого года.

Ранее финансовые поступления из федеральной казны уже позволили сократить потери бюджета Приморья на 3,4 млрд рублей. Общее падение налоговых доходов, на начало августа оценивалось примерно в 6,2 млрд рублей по консолидированному бюджету, из них около 1 млрд рублей доходов теряют органы местного самоуправления и 5 с лишним млрд рублей - это реальные потери краевого бюджета.