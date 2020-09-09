Самозанятым в Приморье помогут продвигать бизнес в Instagram

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Дополнительную меру поддержки самозанятых предпринимателей разработали в Приморском крае. Со среды центр "Мой бизнес" открыл функцию бесплатного продвижения бизнес-аккаунтов в Instagram таких граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"В центре "Мой бизнес" разработали новую меру господдержки для жителей Приморья, которые ведут предпринимательскую деятельность в статусе самозанятых, то есть платят налог на профессиональный доход. Производители товаров смогут бесплатно получить продвижение бизнес-аккаунтов в Instagram под ключ для продвижения своей продукции. Данная мера поддержки разработана специально для тех граждан, которые занимаются производством и продажей собственных товаров. Например, занимаются выпечкой, изготовлением украшения ручной работы, делают мебель на заказ и многое другое", - сообщили в организации.

Директор Центра поддержки предпринимательства (подразделения центра "Мой бизнес") Виктория Петрова отметила, что акцент на поддержке производителей уникальных товаров сделан потому, что эта деятельность более трудозатратна, на процесс создания продукции уходит больше времени и ресурсов.

Специалисты, предоставляющие новую меру поддержки для самозанятых, которые уже имеют аккаунт в Instagram для бизнеса, проведут анализ целевой аудитории, разработают стратегию продаж, составят контент-план. "Дизайнеры помогут разработать логотип и индивидуальный бренд аккаунта. Фотографы сделают профессиональные кадры для ведения странички. Копирайтеры напишут до 15 постов и расскажут самозянятому, какие приемы лучше использовать при написании текстов. Также таргетолог поможет настроить рекламу", - уточнили в центре "Мой бизнес", добавив, что команда специалистов будет работать с аккаунтом самозанятого один месяц.

"Для микробизнеса социальные сети сегодня - самый доступный способ рассказать о своей работе, товарах и услугах. Важно, чтобы граждане выбравшие уплату налога на профессиональный доход могли получать меры поддержки для развития своего дела и вели свой бизнес легально и прозрачно", - сказала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

По данным Федеральной налоговой службы, в Приморье зарегистрировались более 3500 самозанятых. Этот налоговый режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Меру поддержки самозанятым центр "Мой бизнес" предоставляет в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".