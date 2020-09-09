В Иркутской области реконструкцию дороги на Байкал финансово поддержат власти России

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти России окажут Иркутской области финансовую поддержку в продолжении реконструкции Байкальского тракта, связывающего Иркутск и поселок Листвянка - ближайшее от областного центра место отдыха на озере Байкал. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Байкальский тракт построили в начале 1960 годов, его протяженность составляет почти 70 км. В 2015-2017 годах реконструировали два участка - с 8 по 12 и с 12 по 21 км, там добавили полосы и сделали развязки. Оставшийся участок тракта остается двухполосным и требует реконструкции, так как изношено дорожное полотно, кроме того, дорога не справляется с растущим потоком транспорта - в будни по ней проходит более 10 тыс. автомобилей в сутки, в выходные - свыше 20 тыс.

"Что касается дороги на Листвянку, я считаю, эту проблему действительно надо решать, потому что это ворота на Байкал, дорога не в самом хорошем состоянии, мягко сказать, но будем изыскивать средства, будем помогать. И дорогу надо делать и, безусловно, сам район приводить в порядок. Байкал - это жемчужина не то, что страны, а мира, и, конечно надо, чтобы была и хорошая дорога, и хорошая инфраструктура, так как сегодня это (Листвянка - прим. ТАСС) не самая благоустроенная территория", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что решение вопроса с финансированием будет зависеть от выполнения Иркутской областью программы ремонта и реконструкции дорог в этом году, а также от параметров бюджета России на 2021 год. "[Если] будет нормальная ситуация, будет готовая проектно-сметная документация, по мере готовности будем изыскивать возможности. У нас сейчас есть еще такой механизм, что, если даже нет денег в полном объеме, сколько нужно, но те регионы, которые работают лучше и быстрее, мы находим временно свободные средства и даем за счет будущих периодов. Поэтому, если хороший темп работы будет на следующий год, будем изыскивать эти деньги за счет тех, кто не осваивает", - пояснил вице-премьер.

Поселок Листвянка находится на Байкале у истока реки Ангары, в 70 км от Иркутска. Из-за близости к областному центру и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала. Здесь расположены несколько десятков турбаз, гостиниц и гостевых домов.