Реконструкцию аэропорта в иркутском Бодайбо профинансируют в приоритетном порядке

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти РФ включили аэропорт города Бодайбо Иркутской области, где грунтовую взлетно-посадочную полосу регулярно размывает дождями, в перечень аэропортов, реконструкцию которых профинансируют из бюджета в первоочередном порядке. Кроме того, с 1,4 до 4,5 млрд рублей увеличат бюджетное финансирование проекта, сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На взлетно-посадочную полосу в Бодайбо может садиться только устаревший самолет Ан-24, а когда полосу размывает дождями, аэропорт не принимает воздушные суда. Авиасообщение у Бодайбо налажено только с Иркутском.

"Мы буквально на прошлой неделе проводили проектный комитет по аэропортам, и аэропорт Бодайбо, который был последним в очереди, который должен был строиться только при наличии денег, мы рассмотрели и включили в число первоочередных. Там стоимость была порядка 1,4 млрд рублей запланирована, сейчас уже проектно-сметная документация на выходе, порядка 4,5 млрд рублей мы поставили в первоочередные задачи. Уже со следующего года начнем проектировать и строить", - сказал Хуснуллин.

По его словам, модернизация аэропорта позволит принимать современные самолеты и наладить авиасообщение с другими городами, помимо Иркутска. Это, в том числе положительно отразится на развитии золотодобывающей отрасли, которая составляет основу экономики Бодайбо.

Бодайбо - центр золотодобычи Иркутской области. В городе проживает более 13 тыс. человек. Автомобильное сообщение с Бодайбо непостоянно из-за недостроенного моста через реку Витим, летом и зимой работают переправы. Связь с областным центром в основном обеспечивает авиация, однако из-за того, что грунтовая полоса размывается дождями, сообщение периодически нарушается. Мэр Бодайбо Евгений Юмашев ранее сообщал ТАСС, что в ходе реконструкции полосу, которая находится в собственности России, планируется удлинить с 1,6 до 3 км и сделать ее асфальтобетонной. Также планируется расширить зону аэропорта, построить новый терминал, обновить инфраструктуру.

Аэропорт города находится в частной собственности. Его владельцем является компания "Ленсиб", принадлежащая крупнейшему в стране золотодобытчику - компании "Полюс". Собственник также будет финансировать реконструкцию аэропорта.